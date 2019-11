Nel nuovo promo di His Dark Materials i gyziani chiedono l'aiuto delle streghe

HBO ha pubblicato il promo del quinto episodio di His Dark Materials, intitolato The Lost Boy e che anticipa alcuni degli eventi che verranno mostrati nell'adattamento dei romanzi di Philip Pullman.

Nel video, che trovate in cima all'articolo, i gyziani chiedono l'aiuto delle streghe, in particolare quello di Serafina Pekkala (Ruta Gedmintas) in vista della battaglia che incombe contro il Magisterium. Lyra Belacqua (Dafne Keen), invece, prova a decifrare gli avvertimenti dell'aletiometro e si vede in procinto di una missione in compagnia dell'orso corazzato Iorek Byrnison.



Scopriamo dunque la sinossi ufficiale del prossimo episodio: "L'aletiometro spinge Lyra e Iorek verso un nuovo percorso che porta a un indizio scioccante ma vitale". The Lost Boy vede Otto Bathurst alla regia, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Jack Thorne.

L'episodio andrà in onda il primo dicembre sulla BBC e il giorno seguente sulla HBO, mentre ricordiamo che in Italia è stato confermato che la serie arriverà su Sky Atlantic a partire dal primo gennaio 2020, in prima serata.



Nel quarto episodio dello show, gli spettatori hanno trovato un collegamento alla saga di Harry Potter, particolarmente apprezzato dai fan di due delle opere fantasy più importanti degli ultimi anni. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla nostra recensione dei primi quattro episodi di His Dark Materials, che abbiamo potuto vedere in anteprima.