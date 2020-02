Il nuovo promo di Legends of Tomorrow anticipa il ritorno di Damien Darhk

Mentre i fan iniziano a prepararsi all'addio di Brandon Routh dallo show, seppur non dipeso da lui, nel prossimo episodio di Legends of Tomorrow ricomparirà un volto conosciuto, Damien Darhk (Neal McDonough), come ci anticipa il promo pubblicato da The CW.

La clip di Mr. Parker's Cul-De-Sac, che trovate in cima all'articolo, si chiude infatti con Darhk che fa il suo sorprendente ritorno dichiarando "papà è a casa". L'ultima volta che gli spettatori hanno visto il personaggio è stato alla fine della terza stagione, quando Damien Darhk si è sacrificato per salvare la figlia Nora (Courtney Ford) dalle grinfie del demone Mallus.



Leggiamo dunque la sinossi dell'episodio: "Ray (Brandon Routh) cerca di organizzare un appuntamento con Nora, ma le cose non vanno come previsto quando si presenta un Encore e la squadra deve pensare velocemente a una scusa per tenerlo a bada. Mentre prova a ingannare l'Encore, Ava (Jes Macallan) scopre ciò che Sara (Caity Lotz) stava facendo davvero quando non c'era e si confronta con lei. Charlie (Maisie Richardason-Sellers) e Constantine (Matt Ryan) stringono un accordo per collaborare e avere entrambi dei benefici. Nel frattempo, Rory (Dominic Purcell) si innervosisce quando legge dei commenti negativi sul suo libro, così Zari (Tala Ashe) decide di aiutarlo nel rintracciare l'autore dei commenti e Rory ottiene più di quanto avesse sperato". Mr. Parker's Cul-De-Sac è stato diretto da Ben Bray e scritto da Keto Shimizu e James Eagan.



Per saperne di più sullo show, vi segnaliamo che nei giorni scorsi, lo showrunner Phil Klemmer ha parlato dei potenziali nemici non inseriti in Legends of Tomorrow.