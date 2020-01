Un nuovo promo di Star Trek: Picard ci presenta l'Agente Romulano Narek

Mancano circa venti giorni all'arrivo sulla CBS dell'attesissima e anticipata Star Trek: Picard, nuova serie originale del franchise fantascientifico prodotta da Alex Kurtzman, guidata da Michael Chabon come showrunner e interpretata dal grande Patrick Stewart, che per l'occasione torna nei panni di uno dei suoi personaggi più iconici.

In piena campagna promozionale, la pagine Instagram della CBS dedicata a tutte le produzioni a tema Star Trek si è dunque aggiornata con un video di presentazione di uno dei nuovi personaggio della serie, un agente romulano chiamato Narek e interpretato dall'attore Harry Treadaway, conosciuto dal grande pubblico per aver già partecipato a serie televisive molto amate come Penny Dreadful e Mr. Mercedes, in entrambe le occasioni con ruoli molto importanti.



Nell'economia dello show, Narek si unisce a Picard e a un nuovo equipaggio per indagare sull'interesse dei Romulani nei Droni della razza Borg, arma al centro del tessuto narrativo intrecciato da Chabon e Kurtzman per questo interessante progetto dedicato alla terza età dell'ex-capitano della Flotta Stellare.



Star Trek: Picard vedrà anche il ritorno di Data e le new entry Christobal Rios e Raffi Musiker, rispettivamente interpretata da Santiago Cabrera e Michelle Hurd. La serie andrà in onda sulla CBS a partire dal prossimo 23 gennaio, per approdare poi a livello internazionale su Amazon Prime Video.