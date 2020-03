Il nuovo promo di The Walking Dead 10 fornisce dei dettagli sulla fuga di Negan

Mentre diversi fan sono alle prese con la commozione nostalgica provocata dal ritorno di alcuni personaggi di The Walkig Dead nel tredicesimo episodio della decima stagione, una clip tratta da Look at the Flowers ci mostra un retroscena della fuga di Negan (Jeffrey Dean Morgan).

Come potete vedere nella clip, che trovate seguendo il link della fonte in calce all'articolo, Carol (Melissa McBride) ha fatto un accordo con Negan e i due hanno tramato per uccidere Alpha (Samantha Morton). Quando Carol gli chiede se desidera il perdono, Negan risponde "ho fatto quel che ho fatto, non mi inginocchierò per questo". In seguito, Carol gli chiede "E se tu non dovessi morire?" e inizia a provare a convincerlo, mentre agisce alle spalle del consiglio. Poi gli spiega: "ho bisogno che venga fatto. Aiuterà ogni uomo, donna o bambino che si trova qui". Quando Negan le chiede cosa guadagnerà in caso di riuscita del piano, la donna risponde: "Hai sperato che un giorno potessero dimenticare. Non lo faranno. A meno che tu non faccia qualcosa affinché dimentichino. Portami la testa di Alpha ed ecco cosa ricorderanno di te. Me ne assicurerò personalmente". "Ho la tua parola?", le chiede Negan. "Si, se lo fai in fretta", risponde Carol. L'anteprima si conclude con Carol che sistema la testa di Alpha su una picca.

Avevamo scoperto che era stata Carol a liberare Negan quando quest'ultimo ha portato la testa di Alpha alla comunità di Hilltop e Carol lo ha accolto con un "Ti ci è voluto molto". Il quattordicesimo episodio andrà in onda il 29 marzo su AMC.



Per maggiori informazioni, vi invitiamo a leggere la recensione di The Walking Dead 10x13 e le spiegazioni della showrunner Angela Kang al finale dell'episodio.