Il nuovo promo di The Walking Dead anticipa un confronto tra Magna e Carol

A poco meno di due settimane dal ritorno della decima stagione The Walking Dead, AMC ha diffuso in rete un nuovo sneak peek dedicato alla mid season premiere in cui viene mostrato un acceso confronto tra Magna (Nadia Hilker) e Carol (Melissa McBride).

Nel filmato, che potete visionare in alto, possiamo inoltre ascoltare una piccola anticipazione della showrunner Angela Kang: "Nella prima metà di stagione abbiamo visto un approccio da Guerra Fredda, che nella seconda parte entrerà davvero nel vivo."

I nuovi episodi dello show ripartiranno da quanto accaduto nel midseason finale: Michonne (Danai Gurira) è salpata con Virgil (Kevin Carroll) alla ricerca delle armi necessarie a sconfiggere l'orda di camminatori controllata da Alpha (Samantha Morton) e i Sussurratori, che hanno minacciato di scatenare i loro zombi contro le comunità. Nel frattempo, Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride), Aaron (Ross Marquand), Magna (Nadia Hilker), Jerry (Cooper Andrews) and sisters Kelly (Angel Theory) e Connie (Lauren Ridloff) sono caduti vittima di una trappola orchestrata dalla leader dei Sussurratori, e dovranno dunque trovare un modo per uscirne vivi.

Intitolata "Squeeze", la puntata 10x09 debutterà su Fox il prossimo 24 febbraio. Nell'attesa, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Walking Dead 10x08. Qui trovate invece l'ultimo teaser di The Walking Dead 10.