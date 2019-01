Nuovo promo ufficiale per l'undicesimo episodio di The Gifted 2

È stato diffuso in rete un nuovo promo ufficiale dell'undicesimo episodio delle seconda stagione di The Gifted, intitolato "meMento", che andrà in onda sulla Fox il prossimo 8 gennaio e che approfondirà il rapporto di riconciliazione tra Marcos e Lorna e quello d'allontanamento tra Andy, Lauren e Reed.

Nata da una collaborazione tra 20th Century Fox e Marvel Television, la serie segue le vicende di una normale coppia costretta a fuggire delle ostilità del governo a causa dei loro figli mutanti. Il nuovo arco narrativo vedrà l'introduzione dei Purificatori, un gruppo estremista che ripudia il genere mutante, e dei Morlock, esseri che vivono nascosti nelle fogne e nei tunnel per non confondersi con gli umani.

Tra i personaggi di The Gifted 2 troviamo Lauren (Natalie Alyn Lind), Thunderbird (Blair Redford), Reed (Stephen Moyer) e Caitlin Strucker (Amy Acker), Blink (Jamie Chung) ed Eclipse (Sean Teale); Polaris (Emma Dumont), Frost Sisters (Skyler Samuels), Andy Strucker (Percy Hynes White)e e Reeva Payge (Grace Byers). La nuova stagione vedrà l'esordio di Reeva, capace di produrre potenti esplosioni soniche che sconvolgono le menti delle persone, e la mutante Twist.

La seconda stagione di The Gifted va in onda su FOX a partire dal 25 settembre. Date un'occhiata al nuovo promo in cima alla notizia!