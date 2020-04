Nuovo record di ascolti per la sedicesima stagione di Grey's Anatomy

Secondo quanto riportato da Deadline, il ventesimo episodio di di Grey's Anatomy 16 ha firmato un nuovo record di ascolti per la stagione in corso con un totale di 7.13 milioni di spettatori.

Intitolata "Sing It Again", la puntata andata in onda lo scorso 2 aprile ha visto una crescita del 10% rispetto agli ascolti della precedente. Il picco più alto era stato registrato dall'episodio del 19 marzo con 7.04 milioni di spettatori.

Da segnalare anche l'ottimo debutto di Broke, nuova comedy con Pauley Perrette (NCIS) che è stata vista da ben 7.14 milioni di persone. La serie ha battuto la concorrenza di Mixe-Ish e Bob Hearts Abishola come sii-com più vista della stagione.

Tornando al medical drama, vi ricordiamo che la produzione di Grey's Anatomy è stata interrotta a causa dell'emergenza Coronavirus, pertanto la sedicesima stagione sarà costretta a concludersi con l'episodio numero 21 in arrivo il prossimo 9 aprile. Stessa sorte toccata a show come The Walking Dead, il cui finale dovrebbe però arrivare in seguito.

