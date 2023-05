Nuovo Santa Clause Cercasi: Tracy Morgan sarà il Coniglietto pasquale nella Stagione 2

Dopo il rinnovo di Nuovo Santa Clause Cercasi, non avevamo avuto più notizie sulla produzione della nuova stagione dello show che continua a raccontare le disavventure del Babbo Natale interpretato da Tim Allen nei tre film arrivati al cinema negli anni '90. Deadline, però, ha confermato l'ingresso di Tracy Morgan nel cast della seconda stagione.

Il casting di Morgan, che interpreterà il Coniglietto pasquale, segna una sorta di reunion tra il comico e il creatore di Santa Clause Jack Burditt; i due hanno lavorato insieme alla celebre sit-com 30 Rock. Per il momento non è chiaro come il personaggio di Morgan si inserirà nella trama, ma tutto è possibile dato che nella prima stagione era presente anche la Befana di Laura San Giacomo.

Nella seconda stagione, la famiglia Calvin tornerà al Polo Nord, mentre Scott Calvin (Tim Allen) continuerà il suo ruolo di Babbo Natale dopo che i suoi piani di pensionamento sono stati vanificati dall'incapacità di trovare un degno successore nella prima stagione. Ora che Scott e la sua famiglia sono riusciti a salvare il Natale, Scott si concentrerà sull'addestramento di suo figlio Calvin per assumere il ruolo di Babbo Natale in quella che è diventata l'attività di famiglia.

Nella seconda stagione torneranno Elizabeth Mitchell nel ruolo di Mrs. Claus/Carol, Elizabeth Allen-Dick nel ruolo di Sandra Calvin Claus, Austin Kane nel ruolo di Cal Calvin Claus e Devin Bright nel ruolo dell'elfo Noel, a cui si aggiungeranno i nuovi series regular Eric Stonestreet nel ruolo di Magnus Antas, alias The Mad Santa, e Gabriel "Fluffy" Iglesias nel ruolo di Kris "Kringle" Moreno.

Matilda Lawler riprenderà il ruolo del capo dello staff di Babbo Natale, Betty, come guest star ricorrente. Altre guest star saranno Marta Kessler nel ruolo di Olga, Liam Kyle nel ruolo di Gary, Isabella Bennett nel ruolo di Edie, Sasha Knight nel ruolo di Crouton, Ruby Jay nel ruolo di Riley, Mia Lynn Bangunanas Pontoon e la già citata Laura San Giacomo nel ruolo della Befana.

Oltre ad Allen, Burditt continuerà a essere produttore esecutivo e showrunner, mentre Kevin Hench, Richard Baker e Rick Messina saranno produttori esecutivi insieme a Jason Winer e Jon Radler per la Small Dog Picture Company.