Trovato il nuovo sceneggiatore per la serie dedicata a Obi-Wan Kenobi?

La serie TV di Disney+ dedicata a Obi-Wan Kenobi, il leggendario personaggio dell'universo immaginario di Star Wars, sembra che avrà un nuovo sceneggiatore, che prenderà il posto di Hossein Amini.

Gli ultimi mesi non sono stati tra i più entusiasmanti per tutti i fan del celebre cavaliere jedi che sarà interpretato ancora una volta dall'attore Ewan McGregor, dopo i tre film della trilogia prequel. Lo scorso gennaio, infatti, lo stesso McGregor aveva confermato il rinvio delle riprese di Kenobi e si parlava di un rinvio dovuto appunto alla necessità di trovare un nuovo sceneggiatore per la serie.

In base ad una notizia che il portale Variety ha appreso in esclusiva da fonti, sembra che sia stato finalmente trovato il nuovo sceneggiatore: si tratta di Joby Harold, uno dei produttori esecutivi dell'ultimo capitolo di John Wick, la saga cinematografica con protagonista Keanu Reeves.

Oltre a John Wick 3 - Parabellum, Harold è stato produttore esecutivo anche della serie drammatica Underground e del teen drama di Netflix Spinning Out. Per il ruolo di sceneggiatore, invece, è stato recentemente scelto per il rilancio del franchise di Transformers e per essersi occupato della scrittura di Army of the Dead di Zack Snyder.

Cosa ne pensate di questa eventuale scelta di Joby Harold? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Vi ricordiamo infine che Disney non ha fornito ancora nessuna risposta in merito.