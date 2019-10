Nuovo titolo e sigla per la sesta stagione di Steven Universe

Steven ed i suoi amici stanno per tornare e la serie, che diventa più adulta e matura di anno in anno, sembra adeguarsi alla sua crescita anche nel titolo e nella colonna sonora. La notizia è arrivata la settimana scorsa dal nuovo teaser trailer distribuito da Cartoon Network: d'ora in poi il progetto sarà chiamato "Steven Universe Future".

Il trailer si apre con il colorato, e colorito, gruppo di gemme: Steven, Garnet, Pearla, Ametista, Lapis, Peridot e Bismuth, cantano le strofe “Eccoci nel futuro, non credevamo fosse così brillante/ Non riusciamo a credere di essere giunti così lontano/ Nel futuro di Steven Universe, ecco dove siamo".

Ed è proprio un radioso futuro quello nel quale le vicende hanno luogo: la stagione in arrivo continuerà l'arco narrativo iniziato nel film "Steven Universe Movie", distribuito nelle sale a Settembre 2019, nel quale Steven e le gemme salvano l'intero Universo dalla distruzione. Il finale suggerisce un confronto tra il solare protagonista e /strong>le sue più profonde paure una volta tornato a casa. Più avanti nel trailer fa una breve apparizione anche un oscuro antagonista, che sembra essere proprio Jasper vecchia conoscenza del gruppo di gemme.

La serie ha un vivace trascorso, e dal 2013 ha più volte riscosso il plauso del pubblico per i sui messaggi di inclusività e rispetto dell'altro: il suo enorme successo è sicuramente dovuto anche all'essere il primo cartone animato che porta il mondo LGBTQ su un network per bambini, come testimoni il matrimonio tra le due gemme donna Ruby e Zaffiro, che si fondono per formare Garnet.

Il cast include Zach Callison (Steven), Estelle(Garnet), Deedee Magno (Perla), Michaela Dietz (Ametista), Shelby Rabara (Peridot), Jennifer Paz (Lapis Lazuli), Tom Scharpling (Greg Universe), e Matthew Moy (Larsa Barriga).

Purtroppo non è ancora nota la data d'uscita, ma il teaser trailer termina con la rassicurante frase "Coming Soon".