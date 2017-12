Nuovo Sneak Peek per Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.: Deke incontra la "vera" Daisy!

Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. è di nuovo in onda con la quinta stagione. E ora è uscito uno sneak peek che ci mostra un incontro ravvicinato tra, il nuovo personaggio introdotto nella season 5, e

Allerta Spoiler!

In teoria si dovrebbe evitare di scherzare col fuoco, soprattutto quando si sa di avere a che fare con degli Inumani! Deke spinge Daisy un po' troppo in là con le sue insistenze in questo nuovo video promo di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. stagione 5 e lei, alla fine, usa i suoi poteri su di lui.

Daisy Johnson (Chloe Bennet), è intenta a trovare un modo per andare a salvare Simmons ma Deke (Jeff Ward), cerca di fare di tutto per dissuaderla, promettendole che cercherà di aiutarla, magari facendola parlare, col tempo, con il "grande capo Kasius". Ma Daisy non ha tempo da perdere e cerca di sbolognare l'uomo che, invece continua a tediarla cercando di spingerla a rinunciare ad agire.

Daisy, al contrario, non vuole assolutamente lasciare Simmons (schiava e in pericolo) e, alla fine, esasperata, allontana Deke usando i suoi poteri. L'uomo le dice una frase, la chiama "Quake, la distruttrice dei mondi". Daisy lo guarda con un misto di tristezza e sdegno e gli intima: "Non chiamarmi mai più in quel modo!"

E dunque questo primo assaggio della nuova puntata, dal titolo "A Life Spent”, si rivela già piuttosto interessante solo da questo sneak peek, non trovate?

Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. va in onda tutti i venerdì su ABC.