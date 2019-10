Il nuovo spin-off di The Walking Dead arriverà su Amazon Prime Video!

A pochi giorni dal debutto del primo trailer, il secondo spin-off di The Walking Dead ha trovato una distribuzione anche in Europa. Amazon ha infatti annunciato che la terza serie ambientata nell'universo zombie di AMC sarà disponibile in Italia su Prime Video nella primavera del 2020.

La nuova serie seguirà la prima generazione cresciuta in questo scenario apocalittico e avrà come protagoniste due giovani ragazze. Alcuni dei personaggi diventeranno eroi, altri i "cattivi", ma alla fine tutti dovranno subirne le conseguenze.

Creata da Scott M. Gimple e Matt Negrete, che farà anche da showrunner, la serie vedrà nel cast Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston e Nico Tortorella.

"Il pubblico in tutto il mondo ha espresso una grande passione per l’universo di The Walking Dead e siamo molto entusiasti di portare questo nuovo capitolo ai nostri clienti Prime" ha dichiarato il Vice President of Worldwide Licensing per Amazon Prime Video, Brad Beale. "Un'entusiasmante storia di sopravvivenza che terrà sulle spine il nostro pubblico, questa nuova serie dal mondo di The Walking Dead sarà una perfetta aggiunta al catalogo di serie disponibili a livello mondiale per i clienti Amazon".

In calce alla notizia potete vedere il trailer sottotitolato in italiano dello show, per cui al momento non è ancora stato rivelato il titolo ufficiale. Nel frattempo vi rimandiamo anche alle prime immagini ufficiali dello spin-off.