Un nuovo splendido poster disegnato per Cloak & Dagger 2

Come saprete, domani, su Freeform verrà lanciata la seconda stagione di Cloak & Dagger e la Marvel, in questi giorni, sta intensificando il battage pubblicitario intorno al progetto, con la diffusione di clip e quant'altro.

Oggi la Casa delle Idee ha svelato in rete un nuovo poster ufficiale, totalmente disegnato, che noi vi mostriamo qui sotto e che svela i due personaggi principali. Anche se la seconda stagione presenta svariate new entry, i riflettori sono tutti puntati sulla Detective O'Riley che, sul finale della precedente stagione, veniva colpita da un proiettile e scaraventata in un fiume.

Adesso tornerà come una vigilante, nota come Mayhem. Ad interpretarla sempre l'attrice Emma Lahana. I due eroi protagonisti, Tyrone/Cloak e Tandy/Dagger, interpretati rispettivamente da Aubrey Joseph e da Olivia Holt, si ritroveranno nel bel mezzo di un attacco da parte di Mayhem e si scontreranno con la villain, la cui morale non è di certo condivisa dal duo di supereroi.

Nel cast anche Gloria Reuben (ER, Mr. Robot), Andrea Roth (Rescue Me, Blue Bloods), J.D. Evermore (True Detective, The Walking Dead), Miles Mussenden (Bloodline, Queen Sugar), Carl Lundstedt (Grey’s Anatomy, Conviction) e Jaime Zevallos.

Joe Pokanski è nuovamente lo showrunner della serie. Potete vedere il poster disegnato dall'artista Phil Noto qui sotto.

La serie da noi è in esclusiva su Amazon Prime Video.