Il nuovo spot di Star Trek Picard mostra il ritorno di un personaggio molto amato dai fan

Pochi minuti fa il network CBS ha rilasciato un nuovo spot televisivo per Star Trek: Picard, nuova iterazione del celebre franchise fantascientifico in uscita dal prossimo 23 gennaio su CBS All Access.

La pubblicità - che trovate in calce all'articolo - consiste in tagli rapidi delle inquadrature dello show, e una di quelle clip mostra il ritorno di Data, il cui aspetto è molto vicino a quello di Star Trek: The Next Generation.

La scena sembra essere la stessa mostrata quest'estate al Comic-Con di San Diego, dove però l'aspetto del personaggio era ancora da ritoccare in post-produzione. Il filmato è da considerarsi come l'ultimo pezzo della spinta pubblicitaria per l'attesa serie, che debutterà fra qualche settimana.

CBS ha rilasciato un nuovo trailer per Picard nei giorni scorsi: la serie continua la storia di Jean-Luc Picard da Star Trek: The Next Generation, ma il produttore Alex Kurtzman ha affermato che questa serie è un'esperienza diversa dalla serie in cui Patrick Stewart ha dato origine al personaggio e non è da considerarsi come un sequel.

In questa nuova avventura, Picard dovrà assemblare una squadra per andare in soccorso di una giovane donna chiamata Dahj (Isa Briones), la quale ha un legame particolare con il Capitano. Tra i membri dell'equipaggio troveremo Santiago Cabrera nei panni di Christobal "Chris" Rios, Michelle Hurd in quelli di Raffi Musiker, Alsion Pil nel ruolo della Dottoressa Agne Jurati, Evan Evagora come Elnor e infine Harry Treadaway nei panni di Narek.

In Italia, la prima stagione di Star Trek: Picard debutterà il 24 gennaio 2020 su Amazon Prime Video.