Nuovo stiloso poster per la serie TV Marvel Cloak & Dagger

Marvel TV ha rilasciato un nuovo poster dedicato alla sua serie TV Cloak & Dagger, un adattamento dell'omonimo fumetto in cui reciteranno gli attori Aubrey Joseph ed Olivia Holt, nei panni dei due protagonisti.

Cloak, ovvero Tyrone Johnson, e Dagger, Tandy Bowen, sono due personaggi creati nel lontano 1982 da Bill Mantlo e Ed Hannigan: nel comic originale vengono dipinti come due giovani scapestrati che all'improvviso si trovano nelle loro mani alcuni super poteri speciali. Il duo rappresenta in piena regola il principio orientale dello Yin e Yang, dove Cloak è lo Yin, il nero, capace di domare le forze dell'oscurità, mentre Dagger è lo Yang, il bianco, che ha dalla sua parte la forza della luce.

La macchina del marketing si è già messa al lavoro per promuovere il nuovo show: lo conferma il nuovo poster rilasciato da Marvel TV, che presenta i due protagonisti in un primo piano molto stiloso ed evocativo; una vera e propria celebrazione dell'eterna lotta tra bene e male che verrà ospitata nelle vicende dei due giovani ragazzi. Il debutto della serie TV si avvicina sempre di più, visto che la sua premiere è prevista per il 7 giugno su Freeform.