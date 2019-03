Il nuovo suggestivo poster della sesta stagione di The 100

Stanno per tornare le avventure di The 100 e online è stato diffuso il poster della sesta stagione dello show della The CW. La quinta stagione è terminata nell'agosto 2018 e i fan ora aspettano impazienti che tornino i protagonisti della serie, con avventure completamente nuove, com'è stato annunciato dallo stesso showrunner, Jason Rothenberg.

Parlando con TVLine, Jason Rothenberg ha spiegato:"Mentre ci muoviamo in questo mondo volevo che fosse un nuovo libro" che fa riferimento al salto temporale di 125 anni di Bellamy e Clarke. Considerando che la trama dello show ha superato quella dei libri, i fan possono aspettarsi una storyline completamente originale nella sesta stagione.



Sul nuovo poster di The 100 della serie vediamo lo slogan 'Face Your Demons' che suggerisce come Clarke debba affrontare una propria crescita mentre si avventura in un mondo a lui poco familiare. Il poster presenta colori vivaci, dal blu al rosso e i contrasti cromatici potrebbero essere collegati al tema della prossima stagione.



In relazione alla frase sul poster, potrebbe significare il disagio di Clarke nel suo nuovo ambiente. E se verrà confermato che si tratterà dell'ultima stagione dello show, la storia di Clarke potrebbe benissimo iniziare proprio in questo nuovo ciclo di episodi.

Dalla terza stagione di The 100 la serie è trasmessa sul canale 20 del digitale terrestre, dopo esser passata da altri canali come Premium Action e Italia 1.



La rete The CW è nota per aver trasmesso serie come Supernatural, con Jensen Ackles e Jared Padalecki nel cast, e Gossip Girl, con protagonista Blake Lively.