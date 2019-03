Il nuovo teaser de Le Terrificanti Avventure di Sabrina rivela i titoli dei nuovi episodi

A seguire il trailer ufficiale di poche settimane faNetflix ha pubblicato su twitter un nuovo teaser per la seconda parte de Le Terrificanti Avventure di Sabrina, show tratto dai fumetti di Archie Comics.

Nel teaser, che come sempre potete visionare in calce alla notizia, vengono rivelati i titoli originali dei nuovi episodi dello show: The Epiphany, The Passion of Sabrina Spellman, Lupercalia, Doctor Cerberus’ House of Horror, Blackwood, The Missionaries, The Miracles of Sabrina Spellman, e The Mephisto Waltz.

Questo reboot della serie uscita negli anni 90 vede Kiernan Shipka nei panni della protagonista Sabrina Spellman. Costruita come un racconto di formazione, la serie segue Sabrina mentre cerca di trovare un equilibrio tra lo studio dei segreti dell'occulto e una normale - e movimentata - vita da teenager.

La seconda parte de Le Terrificanti Avventure di Sabrina debutterà su Netflix il prossimo 5 aprile. Visto l'ottimo successo della prima parte, il colosso dello streaming ha già ordinato altri 16 episodi che, come già fatto con la prima stagione, verranno suddivisi in due tranche da 8 episodi. Le riprese di questa seconda stagione, composta dalla terza e quarta parte, inizieranno poco dopo il debutto dei nuovi episodi. Date un'occhiata alla nostra recensione della prima parte!