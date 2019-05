Ecco il nuovo teaser di His Dark Materials, l'attesa serie HBO/BBC con James McAvoy

HBO e BBC hanno diffuso in rete un nuovo teaser ufficiale di His Dark Materials, nuova attesa serie dalle tinte fantasy che è già stata rinnovata per una seconda stagione ancor prima del suo debutto. Potete trovare il teaser all'interno della notizia.

Lo show porterà su piccolo schermo un cast di tutto rispetto formato da James McAvoy nel ruolo di Lord Asriel, Ruth Wilson nei panni di Mrs. Coulter e Lin-Manuel Miranda in quelli di Lee Scoresby. Da segnalare anche la presenza di Clarke Peters come The Master, mentre la giovanissima Dafne Keen - resa celebre dalla sua performance in Logan - The Wolverine - interpreterà la protagonista Lyra.

Basata sulla trilogia di romanzi scritta da Philip Pullman, lo show seguirà appunto la storia di Lyra, una giovane orfana che vive in un universo parallelo in cui scienza, teologia e magica sono intrecciate. Lyra andrà alla ricerda di un suo amico perduto e scoprirà un diabolico complotto che consiste nel rapimento di bambini.

La data di uscita di His Dark Materials non è ancora stata rivelata, alla fine del teaser compare infatti la scritta "Coming Soon": lo show dovrebbe debutterà entro la fine del 2019. La prima stagione dello show sarà composta da 8 episodi, di cui i primi due diretti dal premio Oscar Tom Hopper. Nel frattempo potete dare un'occhiata al primo teaser di His Dark Materials.