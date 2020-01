Il nuovo teaser di Legends of Tomorrow ci mostra il mondo post Crisi

Nei giorni scorsi avevamo visto i festeggiamenti dei protagonisti della serie per il rinnovo di Legends of Tomorrow. Adesso un nuovo trailer della quinta stagione ci mostra il mondo dopo gli eventi di Crisi sulle Terre Infinite.

Potete trovare il divertente video in calce alla notizia, il filmato, dalla durata di un minuto, ci mostra i supereroi di Legends of Tomorrow alle prese con viaggi nel tempo, fenomeni paranormali e altri pazzi avversari, confermando la natura più spensierata della serie con protagonista Caity Lotz.

Come ricorderete molti fan dello show sono rimasti delusi dal fatto che la maggior parte delle Legende non ha partecipato all'ambizioso crossover dell'Arrowverse, ma nonostante la loro assenza anche il loro universo ha subito parecchie modifiche a causa della lotta di Supergirl, The Flash, Arrow e degli altri contro l'Anti-Monitor.

Il 21 gennaio andranno in onda le prime puntate della quinta stagione, tra le novità possiamo leggere la presenza di Marc Guggenheim alla regia di Legends of Tomorrow, che siamo sicuri saprà interpretare alla perfezione le atmosfere originali della serie prodotta da The CW. Non resta che aspettare per vedere come reagiranno i protagonisti dello show di fronte alla loro nuova fama, che li porterà ad apparire in TV e a gestire il loro complicato rapporto con il resto della società.