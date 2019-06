Un nuovo teaser mostra Batwoman in sella alla sua moto

Manca ancora un po’ per il debutto della serie tv su Batwoman su The CW, ma il network americano ha deciso di darci qualche ulteriore anticipazione grazie a un nuovo teaser con protagoniste Kate e la sua moto.

Avevamo già visto le prime immagini e il trailer di Batwoman, e sapevamo, grazie alle informazioni sulla trama finora disponibili, che la Kate Kane vista nell’ultimo crossover dell’Arrowverse, erediterà il ruolo di difensore di Gotham lasciato vacante dal cugino Bruce, ormai lontano dalla città da tre anni.

Nel nuovo Teaser rilasciato dal network, la Kate interpretata da Ruby Rose sale in sella alla sua nuova, ruggente moto, pronta all’azione.

L’eroina precederà Supergirl nella messa in onda americana, entrambe collocate nella slot domenicale di The CW.

Ideato da Greg Berlanti e Caroline Dries, in collaborazione con Warner Bros. Television, Batwoman figura tra i suoi produttori esecutivi (oltre a Berlanti e alla Dries) anche Sarah Schechter e l’ex presidente della DC Entertainment, Geoff Johns. L’episodio pilota, inoltre, ha come produttori esecutivi Marcos Siega e il “pilot whisperer” David Nutter (il regista di tanti pilot di successo come Roswell, Smallville e Supernatural).

Con tutto quello che ci aspetta nell’Arrowverse, noi non vediamo l’ora che arrivi questo autunno, e voi?