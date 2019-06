Un nuovo teaser di Pennyworth offre uno sguardo più dettagliato a Thomas Wayne

Dopo il primo trailer di Pennyworth e una featurette riassuntiva di ciò che vedremo nello show, arriva adesso un teaser con protagonista il personaggio di Thomas Wayne(Ben Aldridge).

Nel teaser in esclusiva per EW! (che potete vedere aprendo il link fonte in calce alla notizia) assistiamo a una sequenza di scene intervallate dai commenti di Aldridge, l'interprete del futuro padre di Bruce.

"[Thomas Wayne] Rimarrà invischiato in un mondo fatto di coperture. Si trova nel Regno Unito, sta lavorando per una compagnia americana come analista finanziario, o comunque si spaccia come tale. E Thomas ha davvero bisogno di qualcuno che gli guardi le spalle. Ha scoperto questa grossa frode, e non è il tipo da impugnare una pistola e usarla" commenta l'attore di Reign e Fleabag.

Una frode che porterà Wayne a richiedere l'aiuto di Alfred e dei suoi servigi come addetto alla sicurezza personale, soprattutto una volta che si troverà di fronte Lord Harwood (Jason Flemyng) e Bet Sykes (Paloma Faith), due personaggi davvero poco raccomandabili e in combutta tra loro per portare scompiglio in città.

La prima stagione di Pennyworth sarà composta da dieci episodi, scritti dai produttori esecutivi di Gotham, Danny Cannon e Bruno Heller.

Nel cast della serie anche Hainsley Lloyd Bennett (Bazza), Ryan Fletcher (Dave Boy) e Polly Walker (Peggy Sykes).