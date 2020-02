Il nuovo teaser di The Walking Dead 10 potrebbe anticipare chi morirà nei prossimi episodi

In attesa della seconda parte della decima stagione di The Walking Dead, l'account ufficiale dello show sta condividendo diverso materiale promozionale, come la clip dedicata ad Alpha, e in questi promo potrebbero essere inseriti vari indizi. Uno degli ultimi teaser, in particolare, potrebbe aver anticipato quali personaggi moriranno.

Il breve filmato, che potete visionare in calce all'articolo, è accompagnato dal commento"chi si eleverà e chi cadrà?" e mostra una carrellata di personaggi, ossia Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride), Rosita (Christian Serratos), Father Gabriel (Seth Gilliam), Eugene (Josh McDermitt), Aaron (Ross Marquand), Negan (Jeffrey Dean Morgan) e Michonne (Danai Gurira). Non mancano poi i due Sussurratori Alpha (Samantha Morton) e Beta (Ryan Hurst). Le immagini giocano sul forte contrasto tra il rosso e il nero, ma soprattutto potrebbero celare un indizio circa quelli che saranno i prossimi sviluppi.



Se guardate con attenzione, infatti, noterete che quando vengono mostrati i volti di Alpha, Rosita e Gabriel si può vedere e sentire uno stormo di corvi. In diverse culture, questi uccelli sono un presagio di morte o vengono anche visti come messaggeri di profezie o di cattive notizie, come la morte di un eroe. Questo potrebbe voler dire la morte per i tre personaggi, anche se nel caso di Rosita e Gabriel potrebbe avverarsi lo scenario in cui uno dei due riceve la notizia della dipartita dell'altro. Pensate che i corvi nascondano davvero un indizio?



Ricordiamo che già in passato la serie ha fornito degli indizi in questo modo. Uno degli esempi più clamorosi è rappresentato dai poster della nona stagione della serie, in cui un elicottero era nelle vicinanze di Rick Grimes (Andrew Lincoln), che nel prosieguo della stagione è scomparso proprio a bordo di un elicottero dell'organizzazione CRM.



Restando in tema di anticipazioni, un altro promo, invece, sembra suggerire che Virgil tradirà Michonne. Per scoprire se queste ipotesi hanno fondamento, non resta che vedere i nuovi episodi, a partire dal 24 febbraio.