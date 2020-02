Nel nuovo teaser di The Walking Dead 10 c'è un riferimento a Maggie

Il nuovo teaser di The Walking Dead 10, oltre a presentare alcuni degli scenari che saranno esplorati nel corso della seconda parte della decima stagione, ha anticipato indirettamente l'atteso ritorno della Maggie di Lauren Cohan.

Nel filmato, registrato da un fan durante la messa in onda in un canale americano (trovate il post in calce alla notizia), Carol può essere infatti vista all'interno della postazione di Maggie nella colonia di Hiltop, attualmente sotto il comando di Yumiko e l'ex marito di Carol, Il Re Ezekiel. Come potete vedere, nel video Carol si trova di fronte al ritratto di famiglia dei Greene/Rhee.

La Cohan è assente da The Walking Dead dalla stagione 9, ovvero da quando Maggie ha lasciato Hiltop per altura Georgie (Jayne Atkinson) in una nuova comunità. Il ritorno di Maggie è stato annunciato ufficialmente dalla showrunner Angela Kang, che lo scorso novembre ha rivelato di avere ancora in mente diverse idee per l'arco narrativo del personaggio.

La seconda metà della decima stagione debutterà su Fox tra una settimana esatta, il prossimo 24 febbraio, mentre negli USA andrà in onda con un giorno di anticipo. Nell'attesa, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Walking Dead 10x08. Cosa vi aspettate dai nuovi episodi? Fatecelo sapere nei commenti.