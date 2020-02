Il nuovo teaser di The Walking Dead 10 ci mostra Daryl in azione

Dopo aver visto il video recap di The Walking Dead 10, i fan sono pronti per scoprire come si concluderà l'ormai imminente lotta tra i Whisperer di Alpha e il gruppo di sopravvissuti guidati da Daryl, Carol e Michonne. Un nuovo teaser ci mostra il personaggio di Norman Reedus in azione.

Inizialmente pensata come pubblicità per la serie, il video è stato filmato dall'utente di Twitter @dognnie1, che ha deciso di condividerlo sulla celebre piattaforma social. Nei 26 secondi che compongono il video possiamo vedere numerose scene che ci anticipano l'evento principale della seconda parte della stagione: la guerra contro i Sussurratori.

In particolare i fan hanno notato un fotogramma in cui è presente Daryl, completamente inondato di sangue, scena che lascia presagire una lotta all'ultimo sangue, magari tra lui e il capo dei Whisperer Alpha. Inoltre sono presenti delle sequenze molto particolari tra Alpha e Negan, che siamo sicuri sorprenderanno tutti gli appassionati dello show di zombie prodotto da AMC.

Manca ormai pochissimo alla messa in onda delle puntate inedite della serie, ritroveremo il gruppo di sopravvissuti ideato da Robert Kirkman a partire dal prossimo 24 febbraio, nel frattempo vi segnaliamo questa notizia riguardo i commenti dell'illustratore del fumetto omonimo su The Walking Dead.