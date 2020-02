Un nuovo teaser di The Walking Dead ci mostra la nuova maschera di Negan

Ormai è tutto pronto per il ritorno in pompa magna della serie di AMC sugli zombie: mentre i primi commenti ci fanno sapere che le prossime puntate di The Walking Dead saranno terrificanti, un nuovo teaser trailer ci ha permesso di dare uno sguardo al look di Negan nel corso della seconda metà della stagione.

Il video non è disponibile per la visione in Italia, ma in calce alla notizia potete vedere un frame che ha per protagonista il personaggio interpretato da Jeffrey Dean Morgan, con indosso una maschera da Whisperer. I fan sono ancora divisi, tra chi pensa che questo sia solo uno stratagemma di Negan per aiutare gli abitanti di Alexandria, infiltrandosi tra le linee dei Sussurratori per poterli attaccare dall'interno, e chi pensa che abbia veramente cambiato la sua fedeltà nei confronti di Alpha.

Mentre la leader del gruppo sembra aver accettato il giuramento di fedeltà di Negan, Beta, il suo secondo in comando, continua a non fidarsi di lui, questo comportamento porterà in futuro ad uno scontro tra i due, la loro resa dei conti è aspettata con ansia dagli appassionati, curiosi di conoscere chi ne uscirà vincitore. Se cercate altre indiscrezioni sulle prossime puntate vi segnaliamo la sinossi ufficiale dei primi due episodi inediti di The Walking Dead 10.