Il nuovo teaser trailer di Ozark annuncia la data d'uscita della terza stagione

Giornata impegnativa dalle parti di Netflix: poche ore fa, infatti, la piattaforma ha finalmente rilasciato il primo full trailer di Locke & Key, ma nel caso non fosse abbastanza ecco seguire a distanza di pochissimo tempo anche il teaser della terza stagione di Ozark.

Il filmato dura ovviamente pochissimo (circa 27 secondi) e non mostra praticamente nulla di ciò che vedremo in questa terza stagione incentrata sulle vicende dei coniugi Byrde (se non un palese riferimento al casino, tra fiches che rotolano e mazzi di carte da poker. La cosa importante, però, è un'altra: il teaser trailer annuncia infatti la data di uscita di questa terza stagione di Ozark, prevista per il prossimo 27 marzo.

Un primo sguardo agli episodi della terza stagione di Ozark possiamo però darlo tramite le immagini ufficiali contestualmente diffuse da Netflix, che non svelano ovviamente nulla degli sviluppi a cui assisteremo ma che ci permettono di incontrare nuovamente i personaggi visti nelle prime due stagioni. La sinossi della terza stagione di Ozark, intanto, recita: "Sono passati sei mesi, il casino è ancora in piedi e funziona bene, ma Marty e Wendy stanno lottando per il controllo sul destino della loro famiglia. Marty prega per mantenere lo status quo. Aiutata dall'alleanza con Helen e con il boss del cartello Omar Navarro, Wendy pianifica l'espansione. Ma quando il fratello di Wendy Ben arriva in città, le vite di tutti precipitano nel caos".

Appuntamento al prossimo 27 marzo, dunque, sperando che questi mesi passino il più velocemente possibile!