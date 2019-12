Il nuovo teaser trailer di Star Trek: Picard celebra il ritorno del leggendario capitano

A poco più di un mese dal debutto di Star Trek: Picard, la CBS ha pubblicato un nuovo teaser trailer dedicato al leggendario personaggio interpretato da Patrick Stewart.

"Ero perseguitato dal mio passato, ma ora ho una missione e farò ciò che va fatto", dichiara Picard nei primi secondi del video, che potete vedere in cima alla notizia.



La trama della serie, che è la più attesa del 2020 su IMDB, è ancora avvolta nel mistero. Sappiamo che seguirà la vita di Picard dopo gli eventi di Star Trek: Next Generation e il creatore Alex Kurtzman ha anticipato che sarà "uno show molto diverso da Discovery", l'altra serie del franchise di cui è stato l'ideatore (in questo caso insieme a Bryan Fuller). Star Trek: Picard sarà "molto riflessiva, per molti aspetti sarà un ritratto psicologico. Le cose sono cambiate per Picard e anche lui è cambiato, anche se in fondo è pur sempre Picard".



Ancor prima del debutto, Star Trek: Picard è stata rinnovata ufficialmente per una seconda stagione, che però avrà un nuovo showrunner a causa degli impegni di quello attuale, Michael Chabon, che concentrerà le sue energie sull'adattamento di Le fantastiche avventure di Kavalier e Clay, il romanzo con cui ha vinto il premio Pulitzer per la narrativa nel 2001.



Ricordiamo che Star Trek: Picard sarà pubblicata a cadenza settimanale su CBS All Access a partire dal 23 gennaio 2020. In Italia, invece, gli episodi andranno in onda 24 ore dopo su Amazon Prime Video.