Il nuovo teaser trailer di Stranger Things 4 conferma il ritorno di David Harbour

Con un nuovo teaser trailer a sorpresa, Netflix e i fratelli Duffer hanno ufficialmente annunciato l'inizio delle riprese della quarta stagione di Stranger Things 4, confermando nel farlo anche il ritorno dell'amatissimo David Harbour nel ruolo di Hopper, creduto morto alla fine della terza stagione.

Adesso possiamo dirlo con certezza: l'Americano di cui parlavano le due guardie russe nella prigione della Kamchatka durante la scena post-credit della terza stagione era proprio il mitico sceriffo di Hawkins, salvatosi dalla terribile esplosione del macchinario apri-portale verso il Sottosopra all'interno del laboratorio costruito nel sottosuolo del centro commerciale Starcourt.



Proprio dalla base militare russa si apre il quadro generale di Stranger Things 4, mostrandoci delle guardia armate in quello che sembra essere a tutti gli effetti una sorta di gulag. Ci sono molti prigionieri al lavoro, apparentemente impegnati nella costruzione di binari, e quando uno di loro prende un attimo di respiro e si toglie il cappello invernale, scopriamo che sotto quel berretto altri non c'è che Hop, evidentemente più emaciato e stanco in volto e con la testa rasata.



I fratelli Duffer hanno anche scritto un messaggio: "Siamo entusiasti di confermare le riprese di Stranger Things 4 attualmente in corso. Ma soprattutto il ritorno di Hopper! Anche se forse non è proprio una bella notizia per il nostro americano, imprigionato lontano da casa nelle nevose terre della Kamchatka e alla prese con terribili esseri umani... e non solo. Nel frattempo, negli Stati Uniti, segreti sepolti da tempo iniziano a salire in superficie, collegando ogni cosa. Stranger Things 4 sarà la stagione è più grande e terrificante finora, e non vediamo l'ora che tutti voi possiate vederla. Dalla Russia con ammore".



Per ora possiamo dirci estremamente felici che sia sopravvissuto. Stranger Things 4 dovrebbe arrivare su Netflix entro la fine del 2020 o al massimo agli inizi del 2021. Vi lasciamo alla recensione di Stranger Things 3.