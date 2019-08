Nuovo teaser trailer di The Walking Dead 10: 'Silence The Whispers'

"Silence The Whispers" ("zittite i sussurri") è il messaggio che alcuni dei protagonisti Sopravvissuti di The Walking Dead vogliono diffondere prima dell'inizio dell'attesissima decima stagione della serie, dove il gruppo di Deryl dovrà affrontare di petto il problema dei Whisperers di Alpha.

È quello che si vede nel nuovo teaser trailer di The Walking Dead 10 diffuso online dai canali ufficiali Twitter della serie e che sta impazzando via social in queste ore. La sinossi della stagione recita così:



"La storia di The Walking Dead è iniziata dieci anni fa con un uomo alla ricerca della propria famiglia. Una famiglia che è aumentata nel tempo, fino a diventare una comunità. Hanno combattuto e sono sopravvissuti, dando l'opportunità ad una nuova generazione di crescere. Ma ci sono ancora altre storie da raccontare. Adesso è primavera, qualche mese dopo la fine della nona stagione, dopo che il gruppo di sopravvissuti ha sconfinato nel territorio dei Whisperer durante l'inverno. La comunità sta ancora cercando di riprendersi dopo il gesto di Alpha, ed è costretta a rispettare i confini che gli sono stati imposti, mentre si preparano ad una battaglia che sembra ormai inevitabile".

Nella decima stagione di The Walking Dead ritroveremo anche Norman Reedus nei panni di Deryl Dixon, Danai Gurira come Michonne nella sua ultima stagione, Melissa McBride come Carol e Jeffrey Dean Morgan nei panni di Negan, per una premiere che andrà in onda sulla AMC il prossimo 6 ottobre.



