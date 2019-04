Nuovo trailer per Catch-22, nuova mini-serie Hulu con George Clooney

Dopo il rilascio del primo trailer ufficiale di Catch-22, la serie prodotta da Hulu con George Clooney nel doppio ruolo di attore e regista torna a mostrarsi in un nuovo filmato promozionale.

La serie sarà un adattamento dell'omonimo romanzo satirico di Joseph Heller, e il filmato - che come al solito potete comodamente visionare all'interno della notizia, specifica fin da subito il tono che vanterà la serie tv, caustico e aggressivo, a metà fra il farsesco e il tragicomico.

Dalle immagini pare evidente che Clooney si sia ispirato largamente alle opere dei fratelli Coen cui ha preso parte davanti alla cinepresa, come il sottovalutato Burn After Reading, e che aveva già provato a replicare nella sua ultima fatica da regista per il cinema, Suburbicon, tratto da una vecchia sceneggiatura che proprio i Coen avevano realizzato decenni fa e poi scartato.

Il divo di Hollywood produrrà e reciterà Catch-22, oltre a dirigere due episodi, con Grant Heslov (L'Uomo Che Fissa Le Capre) ed Ellen Kuras (Ozark) dirigeranno gli altri quattro. La sceneggiatura delle sei puntate è firmata dagli acclamati Luke Davies (Lion) e David Michôd (The Rover). Nel cast, fra gli altri, anche Hugh Laurie, Kyle Chandler e Giancarlo Giannini.

Tutti gli episodi di Catch-22 arriveranno su Hulu dal 17 maggio prossimo. Nell'attesa, recuperate anche le prime immagini ufficiali della mini-serie.