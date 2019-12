Nuovo trailer e data d'uscita per Briarpatch, la serie TV con Rosario Dawson

Il canale statunitense USA Network ha pubblicato un altro trailer dedicato alla serie TV Briarpatch in arrivo nei primi mesi del 2020. All'interno del cast è presente la star Rosario Dawson nei panni della protagonista Allegra Dill.

Dopo averla ammirata nel precedente trailer di Briarpatch, l'ex interprete di Claire Temple nello show Marvel/Netflix Daredevil torna in questo nuovo video dell'imminente serie thriller basata sull'omonimo romanzo dello scrittore Ross Thomas.

Il video, dalla durata di un minuto, ha inizio con Dawson che scende da un areo, arrivata in quella che sembra la sua città natale dove sarà ambientata la trama principale di Briarpatch. Dopo alcune sequenze in cui possiamo conoscere gli altri personaggi come una poliziotta e un uomo che sembra intenzionato a dare consigli alla protagonista su cosa fare in città, arriviamo attraverso uno stile molto pulp alla fine del trailer in cui viene mostrata la data del debutto: 6 febbraio.

La trama della serie è incentrata sul personaggio di Allegra Dill, un'investigatrice che torna nella sua vecchia città dopo che la sorella è stata assassinata. Da questo evento iniziale, il personaggio interpretato da Rosario Dawson cercherà di far venire alla luce tutta la corruzione che dilaga nella città.

Oltre a Dawson, è presente anche Kim Dickens in Briarpatch, già nota al pubblico degli appassionati delle serie TV per la sua presenza nello spin-off di The Walking Dead intitolato Fear the Walking Dead. Sono presenti anche gli attori Ed Asner, Alan Cumming, Clyde Brattle. Non ci sono ancora notizie, invece, sulla distribuzione in Italia dello show.