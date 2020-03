Il nuovo trailer di Westworld anticipa gli eventi della 3x02 e molto altro

La scorsa notte è stato trasmesso il primo episodio della terza stagione di Westworld, con cui abbiamo ritrovato i protagonisti del distopico "parco di divertimenti" targato HBO. Adesso, l'emittente televisiva ha distribuito un nuovo trailer che ci catapulta già nel futuro, persino oltre la 3x02, per cui attenzione agli spoiler

Il trailer, che troverete in alto, è stato distribuito appena dopo la messa in onda di Parce Domine e mette subito in chiaro che anche nella terza stagione continueranno il clima teso e glaciale tanto caro ai fan dello show.

L'anteprima inizia ricordandoci che Charlotte Hale (Tessa Thompson) non è più la ragazza innocente che abbiamo conosciuto nei primi episodi.

"Dove sono? Chi sono? Dove sto andando?" afferma, ma di scena in scena la vediamo più forte, ma soprattutto più consapevole del quadro generale delle cose.

Dall'altro lato c'è invece Maeve Millay (Thandie Newton), che sembra più spietata che mai: quando le si dice che i suoi nemici hanno in mano sei dei suoi simili e che faranno di tutto per mantenere il vantaggio acquisito, con voce calma e glaciale spera caldamente che lo mantengano, sottintendendo che non avrà alcuna pietà per loro.

Cosa succederà adesso che gli androidi sono arrivati nel mondo moderno? Il prossimo episodio di Westworld 3, intitolato The Winter Line, andrà in onda il prossimo 23 marzo su Sky Atlantic in lingua originale e sottotitolata.

Per altre curiosità vi rimandiamo alla scena post-credit della 3x01 e alle guest star di questa nuova stagione, da Aron Paul a Vincent Cassel.