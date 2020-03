Una Natalie Dormer demoniaca nel nuovo trailer per Penny Dreadful: City of Angels

Appena pochi minuti fa, dal canale ufficiale Showtime, è stato pubblicato un nuovo trailer della serie Penny Dreadful: City of Angels che vedrà protagonista Natalie Dormer: mai come stavolta la lotta tra Luce ed Ombra è stata così serrata.

Negli episodi assisteremo ad un nuovo capitolo del secolare scontro tra i due schieramenti, stavolta con l'aggiunta dell'affascinante e, per certi versi, ambigua cultura messicana. I personaggi parteggeranno per l'una o per l'altra parte che senza esclusione di colpi lotteranno per il premio più ambito da tutti: il dominio sulla Terra.

Sullo sfondo della seconda guerra mondiale, la storia sarà ambientata a Los Angeles e seguirà le vicende del detective Tiago Vega (Daniel Zovatto) e del suo partner Lewis Michener (Nathan Lane). In seguito ad uno sconvolgente omicidio, la città diverrà terreno di scontro tra la Santa Muerte, divinità del folklore messicano, e il Diavolo in persona.

Nel cast Daniel Zovatto, Natalie Dormer (Game of Thrones), Kerry Bishé, Amy Madigan , Brent Spiner (Outcast), Lin Shaye, Rory Kinnear, Piper Perabo, Adam Rodriguez (Criminal Minds), Thomas Kretschmann (Avengers: Age of Ultron), Lorenza Izzo (C'era una volta a... Hollywood), Michael Gladis (Mad Men), Dominic Sherwood (Shadowhunters) , Ethan Peck (Star Trek: Discovery) e Nathan Lane (The Birdcage).

Penny Dreadful: City of Angels debutterà sul canale dell'emittente Showtime il prossimo 26 aprile: per altri dettagli passate dal precedente trailer con una veggente Natalie Dormer e dal primo camaleontico teaser