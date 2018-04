Nuovo trailer per Agents of S.H.I.E.L.D: in arrivo un'invasione aliena?

Il prossimo episodio di Agents of S.H.I.E.L.D, intitolato "Option Two", metterà in scena un attacco alieno a regolare d'arte, che farà temere i nostri agenti per le sorti del pianeta Terra: a rivelarcelo è il nuovo promo ad esso dedicato, nel quale vedremo che il pericolo è reale ed ogni secondo è prezioso nella lotta contro l'invasione.

La quinta stagione dello show Marvel propone uno scenario apocalittico, dove il futuro del nostro pianeta è continuamente minacciato dalle forze del male e le lancette dell'orologio scorrono inesorabili, portandoci sempre più vicini a quella che sembra la sua definitiva fine. I Kree infatti sono in viaggio verso il pianeta Terra, ed una volta atterrati potrebbe diventare molto difficile per gli Agenti contrastare la loro offensiva.

Solamente quattro episodi ci separano dal finale della quinta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D, le cui riprese sono già terminate, ed al momento non si sa ancora con certezza se lo show verrà rinnovato ancora. Stando ad alcuni rumor, ABC sarebbe favorevole a continuare i lavori sulla serie TV ed a mandarla in onda non più il venerdì sera, ma il martedì.

Rumor che smentirebbero le voci circolate sul web in precedenza, che volevano il finale della quinta stagione come la conclusione definitiva di Agents of S.H.I.E.L.D,