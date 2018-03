Nuovo trailer per la quarta stagione di Fear the Walking Dead: questa ora è casa nostra!

La quarta stagione diè ormai dietro l'angolo, esi diverte ad incuriosire i fan con un mini trailer pieno d'azione ma povero di indizi sulla trama.

AMC ha rilasciato un nuovo teaser trailer per anticipare l'uscita della quarta stagione di Fear the Walking Dead. Nel breve filmato, di circa 30 secondi, vediamo Madison ed il suo gruppo trovare finalmente una nuova casa, e tra una scena e l'altra vedremo anche comparire i nuovi personaggi che verranno introdotti nella serie, come ad esempio Morgan, interpretato dall'attore Lennie James. Vi ricordiamo inoltre che Morgan è un crossover con la serie principale, in quanto questo personaggio è presente anche in The Walking Dead.

Per nostra fortuna, o forse sfortuna, nei 30 brevissimi secondi AMC è riuscita ad imbrigliare molta azione (che fa sempre bene) ma nessuno spoiler o anticipazione per la trama. Abbiamo lasciato i nostri eroi dispersi per il selvaggio e pericoloso mondo dopo l'esplosione che ha posto fine alla terza stagione, ed ora pare che i superstiti si riuniranno a breve.

Nel frattempo il creatore della serie Robert Kirkman ha confermato che per la sua quarta stagione lo show subirà un salto temporale piuttosto corposo, cosa che potrebbe incuriosire - o mandare in confusione - i fan della saga.