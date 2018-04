Nuovo trailer per la seconda stagione di Westworld: il mistero si fa ancora più fitto

HBO vuole alimentare ancor di più l'hype dei fan nei confronti della seconda stagione di Westworld, la fortunata serie TV sci-fi basata sull'omonimo racconto dello scrittore Michael Crichton (in italiano Il Mondo dei Robot). Per l'occasione gli showrunner Lisa Joy e Jonathan Nolan hanno pubblicato un nuovo trailer, intitolato "In the Weeks Ahead".

Nel breve filmato possiamo avere una piccola anteprima di cosa ci aspetterà nel futuro della serie TV, il tutto condito da quell'aura di mistero ed inquietudine che fa sempre da sfondo alle vicende dello show. In particolare vedremo in azione Maeve, interpretata dall'attrice Thandie Newton, ancora impegnata a cercare tracce della figlia scomparsa.

A quanto pare gli indizi in suo possesso la porteranno nel tanto chiacchierato parco legato al Giappone feudale, di cui i creatori della serie TV hanno già parlato in un'intervista: ce lo testimonia il fatto che, in una delle scene proposte, Maeve è vestita con un abito da cerimonia giapponese, intenta a brandire una katana.

Westworld tornerà in onda domenica prossima, il 29 aprile, sempre su HBO.

Voi cosa vi aspettate dalla seconda stagione dello show? Riuscirà secondo voi a dare una risposta soddisfacente a tutti i quesiti ed i misteri sollevati negli episodi precedenti, non tradendo le aspettative create nella prima stagione?