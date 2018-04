Nuovo trailer e poster per la terza stagione di Animal Kingdom

Dopo l'annuncio del rinnovo di Animal Kingdom per una terza stagione avvenuto a luglio dello scorso anno, lo show si mette in mostra in un nuovo adrenalinico trailer rilasciato da TNT. Ma non è tutto: a fargli compagnia c'è anche un nuovo poster, indice del fatto che i lavori stanno procedendo come sperato.

In occasione della sua terza stagione, lo show amplierà il suo cast con l'aggiunta di Denis Leary, l'attore nominato ad un Golden Globe già visto in azione in Rescue Me e Recount, che interpreterà i panni di Billy, il padre di Deran. La prima puntata della terza stagione andrà in onda martedì 29 maggio.

Il rinnovo della serie TV sembrava già nell'aria dopo il successo riscosso dalla seconda stagione, che ha fatto registrare ben 4.1 milioni di spettatori di media per ogni episodio, ed è stato uno dei pochi show di genere drammatico a veder crescere il proprio pubblico stagione dopo stagione. Sono stati molti i telespettatori a guardarne gli episodi della seconda stagione per via digitale, tramite il sito ufficiale di TNT, app per smartphone o smart TV, con un deciso aumento del 61% rispetto alla prima.

La produzione di Animal Kingdom è affidata a John Wells Productions, in collaborazione con Warner Horizon Scripted Television, mentre alla produzione esecutiva troviamo il vincitore dell'Emmy Award John Wells.