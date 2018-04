Nuovo trailer e poster per The Flash: Gypsy è in pericolo?

La serie TV The Flash torna a mostrarsi ai fan con un nuovo trailer ed un nuovo poster condivisi da The CW, che annunciano il ritorno di Gypsy, il personaggio interpretato dall'attrice Jessica Camacho, a Central City. Il suo aiuto sarà indispensabile nella lotto contro il Pensatore, il supercriminale di Neil Sandilands.

Il nome del prossimo episodio della quarta stagione sarà "Therefore She Is", ed andrà in onda il primo maggio sul canale; stando alla sua sinossi pare che Gypsy avrà un colloquio molto profondo con Cisco, che potrebbe evolvere per sempre il rapporto fra i due personaggi. A tutto questo fa da sfondo la continua avanzata di DeVoe, che passo dopo passo sembra avvicinarsi inesorabilmente al suo obiettivo: per il team Flash è sempre più difficile ostacolarlo.

L'aiuto di Gypsy potrebbe essere fondamentale per sconfiggere il nemico comune, ma la sua presenza all'interno delle vicende dello show non è stata marcata sino ad oggi: è apparsa in tre episodi della quarta stagione, e per giunta ora è in pericolo.

Si è vociferato a lungo sulla possibilità per Tom Welling, interprete di Clark Kent nella longeva serie Smallville, di recitare in The Flash; l'attore ha però smentito questa possibilità, nata probabilmente da un errore nell'interpretazione data ad una sua intervista.