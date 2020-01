Nuovo trailer per la quinta stagione di Better Call Saul

Dopo aver rivelato la data di uscita di Better Call Saul 5 e mostratoci anche il nuovo promo ufficiale, l'azzeccagarbugli più famoso della televisione torna in azione nel nuovo trailer della serie.

Come al solito, potete gustarvi il filmato nel post in calce all'articolo.

La quinta stagione dello show sarà composta da dieci puntate, durante le quali assisteremo alle fasi finali della trasformazione di Jimmy McGill nel celebre avvocato Saul Goodman, e come già accaduto con le precedenti puntate la programmazione di Netflix seguirà quella di AMC, distribuendo tutti gli episodi a cadenza settimanale.

La premiere sarà disponibile per tutti gli abbonati della piattaforma di streaming on demand a partire dal prossimo 24 febbraio. Nel cast Bob Odenkirk (Jimmy McGill / Saul Goodman), Jonathan Banks, Rhea Seehorn, Patrick Fabian, Michael Mando e Giancarlo Esposito, che riprenderanno i loro ruoli dalle stagioni precedenti e saranno affiancati da Tony Dalton, promosso al cast principale dopo il ruolo ricorrente nella stagione quattro.

Better Call Saul è un prequel spin-off di Breaking Bad creato da Vince Gilligan e Peter Gould, e in questi giorni è stato rinnovato per una sesta e ultima stagione.

Quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla recensione di El Camino, il film sequel di Breaking Bad.