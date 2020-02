Nel nuovo trailer di Star Wars: The Clone Wars vediamo la Clone Force 99 in azione

Dopo lo spettacolare trailer di The Clone Wars 7, che ci regalava una panoramica sull'intera stagione, è ora di concentrarsi sulla prima puntata, intitolata The Bad Batch.

E i protagonisti del nuovo trailer pubblicato da Disney sono proprio loro, un gruppo di cloni imperfetti, con mutazioni genetiche tali da non averli resi compatibili con gli standard degli altri cloni prodotti su Kamino. Si fanno chiamare Bad Batch (partita difettosa) proprio per questo, e a dire il vero avrebbero già dovuto far parte delle stagioni precedenti di The Clone Wars, ma le dinamiche di acquisizione della Lucasfilm da parte di Disney avevano portato alla cancellazione della serie dal canone ufficiale, con grande delusione dei fan. Ora che le cose sono cambiate, i vertici sembrano aver dato ascolto agli spettatori e hanno riportato in primo piano la mitica Clone Force 99.

Come è possibile vedere nel trailer, Anakin e Mace Windu discutono con i comandanti di come arginare le perdite subite e colpire il nemico in maniera efficace. È qui che entra in scena la squadra di cloni, che dovrà operare dietro le linee nemiche. La "cavalleria è arrivata!" dunque. Sebbene si tratti di una missione stealth, sembra proprio che i cloni finiranno per trovarsi ben presto al centro dell'azione. Ciascuno di loro dovrebbe essere caratterizzato in maniera unica, e sicuramente posseggono varie abilità individuali che permetteranno loro di difendersi al meglio e di mettere in piedi un bello spettacolo per gli spettatori. Nella puntata ci sarà posto anche per i jedi che ormai conosciamo molto bene: vediamo Anakin, Windu ed Obi-Wan mentre combattono con le spade laser.

Dalle sinossi dei primi due episodi di The Clone Wars si intuisce che la Clone Force 99 avrà un ruolo centrale ed è probabile che li ritroveremo anche nelle puntate successive.



La serie d'animazione è ambientata tra L'attacco dei cloni e La vendetta dei Sith. La settima ed ultima stagione debutterà il 21 febbraio su Disney+. In Italia dovremo aspettare l'uscita del servizio di streaming il 24 marzo.