Ecco il nuovo trailer di The New Pope, la serie Sky di Paolo Sorrentino

Uno dei prodotti televisivi più attesi, The New Pope, seguito della precedente serie The Young Pope, si mostra in un nuovo video reso pubblico oggi, dove emerge immediatamente il forte contrasto tra i personaggi interpretati da John Malkovich e Jude Law.

Dopo il precedente trailer di The New Pope, ecco arrivare un nuovo video dedicato alla produzione Sky, HBO e Canal + che sarà disponibile a partire dal prossimo dieci gennaio all'interno della programmazione del canale satellitare Sky Atlantic.

Il nuovo trailer della serie ideata dal regista premio Oscar Paolo Sorrentino mostra inizialmente il personaggio di John Brannox/Papa Giovanni Paolo III (Malkovich) calamitare l'attenzione su di sé, attraverso prima un servizio fotografico e poi con la notizia clamorosa del risveglio dal coma da parte di Lenny Belardo. Dopo un susseguirsi di riprese che mettono a confronto i due personaggi e la presenza di dialoghi sull'ambiguità morale all'interno della trama, si arriva al finale del trailer ascoltando la frase 'Chi è senza peccato scagli la prima pietra'.

Ecco invece la sinossi ufficiale 'Pio XIII è in coma. E dopo una parentesi imprevedibile quanto misteriosa, Voiello riesce a far salire al soglio pontificio Sir John Brannox, un aristocratico inglese moderato, affascinante e sofisticato che prende il nome di Giovanni Paolo III. Il nuovo Papa sembra perfetto, ma cela fragilità e segreti. Capisce subito, inoltre, che sarà difficile prendere il posto del suo carismatico e illustre predecessore, mentre in Vaticano, Voiello fatica a gestire una Chiesa aggredita da scandali - che rischiano di travolgere in modo irreversibile le alte gerarchie - ma anche da minacce esterne; Sofia ed Esther si rivelano molto diverse da quello che appaiono e il Cardinal Guiterrez continua a combattere contro le sue contraddizioni. Alcuni fedeli, poi, cominciano a idolatrare Pio XIII che, dal suo letto di ospedale, inizia a lanciare strani messaggi. Fino a quando… '

The New Pope, prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e co-prodotta da Haut et Court TV e The Mediapro Studio, sarà composta da otto episodi e oltre alla presenza delle star Malkovich e Law, potrà contare anche su un cast artistico di alto livello tra cui compaiono i nomi di Ludivine Sagnier, Silvio Orlando, Javier Cámara, Maurizio Lombardi, Henry Goodman, Yuliya Snigir, Massimo Ghini e le celebrità Sharon Stone e Marilyn Manson in The New Pope.