Nuovo video promozionale per Legion: e se tutto fosse solamente nelle loro menti?

Ancora una voltaci manda in pappa il cervello con un nuovo video promozionale per, la celebre serie TV dedicata ad uno dei mutanti più forti e controversi dell'intero. Come al solito il promo in questione è fortemente votato alla psichedelia, all'astrattismo ed a farci strappare i capelli dalla testa.

La tendenza di rilasciare strane promo per incuriosire i propri fan ed aumentare a dismisura l'hype nei confronti di un determinato show non accenna a diminuire, e questo FX lo sa bene visto che è una pioniera in questo campo.

Legion, la serie TV di FX, ne ha ricevuti molti altri di video promozionali psichedelici, e quello di cui vi parliamo oggi non è per nulla diverso dagli altri. In Their Heads, questo il titolo del filmato, stuzzica la fantasia e la capacità di deduzione dei fan in attesa della nuova stagione, che sembra si concentrerà interamente su Syd di Rachel Keller e di cui vi abbiamo parlato giusto ieri.

Vi ricordiamo inoltre che l'attesissima seconda stagione di Legion andrà in onda martedì 3 aprile su FX. Ma ora basta perdersi in chiacchiere, è ora di guardare il promo e dare al nostro cervello una sana e quotidiana dose di psichedelia.