Nuovole all'orizzionte per Boschi e Berruti, l'ex di lui: 'Mi ha chiesto di rivederci'

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono la coppia del momemento. La loro relazione è finita su tutti i giornali, alimentando il gossip dell'estate ma, ora spunta una nuova donna a complicare la situazione. Si tratta di Fran Kirchmair ex fidanzata dell'attore che, ha rivelato di aver continuato i suoi rapporti con lui nonostante la nuova liason.

L'amore tra Fran e Giulio non era ancora finito quando sono spuntate le sue paparazzate con la Boschi e pare che addiruttura lui le abbia chiesto di vedersi per spiegarle la natura di questo nuovo rapporto.

"La mia relazione con Giulio Maria Berruti non era ancora terminata quando lui si è messo con Maria Elena Boschi. Mi ha mentito spudoratamente e l’ho mollato. Ma la cosa incredibile è che ancora oggi continua a dire che con la Boschi ci sia solo un'amicizia. Perché lo fa? Che cosa vuole da me? Perché non vuole essere chiaro?"ha detto Fran Kirchmair.

La ragazza ha anche aggiunto che stavano attraversando un momento difficile e che avevano optato per una pausa di riflessione: "Non ci eravamo lasciati del tutto, pensavamo al nostro rapporto. Poi, invece, un giorno ho visto le foto di lui con la Boschi e ho letto che stavano insieme. Tutto è avvenuto come se io non esistessi".

Una situazione molto ambigua insomma, quasi come Belen Rodriguez e Stefano De Martino.