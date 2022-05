Nautilus, anche Richard E. Grant si unisce al cast della serie Disney+!

L'annuncio di Nautilus è arrivato lo scorso agosto e sebbene inizialmente non ci siano state molte notizie sulla serie Disney+, finalmente sembra che qualcosa si stia muovendo. Da poco è stato rivelato che Richard E Grant sarà guest star dello show e che, vestirà i panni di uno dei personaggi incontrati dal Capitano Nemo nel corso dei suoi viaggi.

Nautilus avrà come protagonista Shazad Latif e pur essendo ispirato al celebre romanzo Ventimila leghe sotto i mari di Jules Verne, racconterà la storia da un punto di vista diverso, ovvero quella dell'enigmatico comandante che, ha costruito in prima persona l'eccezionale sottomarino su cui si svolgono le avventure di nostro interesse.

Il libro dell'autore francese è già stato fonte di ispirazione per il classico film d'avventura Ventimila leghe sotto i mari, sempre prodotto dalla Disney e con protagonista Kirk Douglas. Qui l'iconico Capitano Nemo è stato interpretato da James Mason.

Michael Matthews, noto soprattutto per Love and Monsters e Five Fingers From Marseilles, dirigerà la serie tv, descritta come 'una storia di formazione del tutto inedita'. Staremo a vedere dunque come la Disney saprà riscrivere questo capolavoro fantascientifico e di avventura, tra i più popolari di ogni tempo.

