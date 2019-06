Caso NXIVM: giudicato colpevole il leader del culto legato a Allison Mack

Keith Raniere, leader del culto sessuale NXIVM che coinvolge la star di Smallville, Allison Mack, è stato dichiarato colpevole del reato federale di traffico sessuale e lavori forzati nella giornata di mercoledì. Nell'aprile 2019, Allison Mack si è dichiarata colpevole di associazione a delinquere, con la condanna prevista per settembre.

Tuttavia il leader della setta, Keith Raniere, si è dichiarato non colpevole per le accuse di associazione a delinquere, frode, lavori forzati, traffico sessuale e tentato traffico sessuale, ma è stato condannato per tutti e sette i capi d'accusa.

Keith Raniere subirà la condanna il prossimo 25 settembre e potrebbe essergli comminata una condanna a vita.



Per il suo ruolo nel caso, i pubblici ministeri hanno accusato Allison Mack di aver manipolato diverse donne al punto di renderle totalmente schiave del culto di Keith Raniere. La star di Smallville si è dichiarata colpevole a seguito di queste accuse.

Allison Mack è particolarmente conosciuta in tutto il mondo per il ruolo di Chloe Sullivan, l'intrepida giornalista e migliore amica di Clark Kent (Tom Welling), nonché sua confidente più fidata nel serial Smallville. Il personaggio è apparso per la prima volta nel pilot dello show e l'attrice ha interpretato il ruolo per dieci stagioni, fino al termine della serie.

Notizia di pochi giorni fa è che Allison Mack aveva deciso di non testimoniare contro il leader della setta.

Nel corso dei mesi sono emerse anche agghiaccianti conversazioni tra Mack e Raniere sulle decisioni da prendere in merito al culto.