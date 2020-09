NXT, Adam Cole sul match con Finn Balor: 'Dimostrerò chi è il più grande di sempre'

L'Iron Man Match della settimana scorsa che avrebbe dovuto incoronare il nuovo NXT Champion si è concluso con un pareggio tra Adam Cole e Finn Balor, che questa sera si incontreranno l'incontro decisivo. Intervistato da Comicbook.com, Cole ha parlato dell'inevitabile confronto con il rivale.

"Ecco perché questo incontro è così importante per me, perché anche essendo NXT Champion da 403 giorni sento continuamente dire: 'Sì va bene, Adam Cole è un grande campione, ma probabilmente è il numero due di tutti i tempi. Finn Balor è il numero uno'" ha spiegato il wrestler. "Mi fa impazzire, perché mi viene da pensare: 'Ho doppiato il regno di questo ragazzo per quanto riguarda il numero di giorni, e l'ho fatto in una volta sola.' Non c'è dubbio che io sia il più grande Campione di sempre, perciò sarà bello poterlo finalmente dimostrare in un confronto con Finn Balor."

Secondo Cole non ci sono dubbi, è lui il più grande campione NXT di tutti i tempi: "Ho perso il titolo da poco, e la sensazione di tornare campione è ancora fresca nella mia mente. Finn Balor non è stato campione NXT per così tanto tempo, perciò lui mentalmente è già andato avanti. Potrebbe pensare di volerlo davvero molto, ma non lo desidera tanto quanto me. Ho perso il titolo solo un paio di mesi fa. Quindi per me, senza dubbio, io lo desidero di più. Non solo, voglio anche chiudere questo capitolo della mia carriera in NXT confermando che Adam Cole è migliore di Finn Balor. Adam Cole è un campione NXT migliore di Finn Balor."

L'incontro tra Cole e Balor per l'NXT Championship, lo ricordiamo, andrà in onda questa notte alle ore 02.00.



