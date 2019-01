NYPD Blue: Kim Delaney e Bill Brochtrup tornano per il revival

La serie revival dello show anni '90 NYPD Blue vedrà il ritorno di due attori del cast originale. Si tratta di Kim Delaney e Bill Brochtrup, che si uniranno ad Alona Tal, tra le nuove protagoniste della serie. Non si sa ancora se David Caruso farà parte dello show ma nel frattempo due volti noti del cast originale hanno fatto ufficialmente ritorno.

Come riportato da Deadline, Kim Delaney e Bill Brochtrup riprenderanno i loro vecchi ruoli, ovvero quelli della detective Diane Russell e di John Irvin.

Grazie al ruolo della detective Russell, Kim Delaney ha ottenuto tre nomination agli Emmy Award nel corso della partecipazione allo show ABC.

In onda sul network dal 1993 al 2005, NYPD Blue ha seguito le indagini della squadra di detective del 15° distretto di New York, con David Milch al timone dello script.

La serie ha inoltre rilanciato la carriera di David Caruso, che sul piccolo schermo troverà ancora maggior successo negli anni successivi con il ruolo di Horatio Caine in CSI: Miami.

La trama dovrebbe seguire il figlio del personaggio di Dennis Franz, Andy Sipowicz, mentre cerca di entrare a far parte del distretto e indagare sulla morte di una persona cara.

Molto importante è anche il ritorno del personaggio di John Irvin, che potrebbe eventualmente aprire le porte per il rientro di altri personaggi della serie originale, come quelli interpretati da Amy Brenneman e Jimmy Smits.