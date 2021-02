Obama: l'ex Presidente degli USA e sua moglie hanno dei nuovi progetti con Netflix

La Higher Ground Productions di Barack e Michelle Obama ha svelato che nei prossimi anni saranno vari i progetti sviluppati in collaborazione con Netflix. Tra le nuove produzione ci sarà l'adattamento del romanzo di Mohsin Hamid intitolato Exit West e anche un film di fantascienza scritto da Ola Shokunbi.

Ci saranno poi una docuserie sui parchi nazionali e una serie basato sull'adattamento del romanzo di Firekeeper's Figlia. Higher Ground, guidato da Priya Swaminathan e Tonia Davis, ha tra l'altro già due progetti in lavorazione su Netflix: la serie comica informativa The G Word With Adam Conover e la serie animata prescolare Ada Twist, Scientist.

"Abbiamo creato Higher Ground per raccontare grandi storie", hanno detto l'ex presidente Obama e la sua consorte Michelle in una dichiarazione. "Questo gruppo di progetti si basa su quell'obiettivo e sull'incredibile percorso forgiato da film come Crip Camp, Becoming e il premio Oscar American Factory. Dalla fantascienza alla bellezza del nostro mondo naturale alle relazioni che ci definiscono, Higher Ground continua a lottare per nuove prospettive, personaggi avvincenti e una sana dose di ispirazione. Non potremmo essere più orgogliosi di collaborare con i brillanti artisti dietro ciascuna di queste storie. Ognuno di loro ha qualcosa di importante da dire".

"È stato emozionante vedere il presidente Barack Obama, Michelle Obama e il team di Higher Ground immergersi nella programmazione originale e produrre storie incredibili", ha affermato Ted Sarandos, Co-CEO e Chief Content Officer di Netflix. "American Factory, Crip Camp e Becoming hanno affascinato il pubblico di tutto il mondo e la loro nuova lista evidenzia la varietà e la profondità della programmazione all'orizzonte, nonché nuovi ed entusiasmanti narratori".

Intanto Netflix ha superato i 200 milioni di abbonati e, stando a quanto riportato di recente dai piani alti, Netflix è la piattaforma streaming più googlata.