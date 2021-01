Obi-Wan: 5 errori che la serie di Star Wars non deve assolutamente commettere

Di tutte le serie a tema Star Wars che sono state annunciate da Disney durante l’Investor Day, l’attenzione di tutti è stata rivolta sullo show televisivo Obi-Wan Kenobi. Dopo aver scoperto che Hayden Christensen tornerà nella serie TV Star Wars: Obi-Wan Kenobi, l’attesa dei fan nei confronti del prodotto è aumentata a dismisura.

Insieme alle aspettative, gli amanti del franchise hanno tuttavia anche espresso più di una preoccupazione circa il ritorno di Hayden Christensen in Star Wars: Obi-Wan, in quanto lo show (che vedrà ovviamente anche il ritorno di Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan Kenobi), essendo incentrato negli anni tra Episodio III ed Episodio IV, potrebbe in qualche modo sminuire alcuni elementi di trama fondamentali proprio di Una nuova speranza (tra cui QUELLO scontro). Se, comunque, rimaniamo fiduciosi circa una serie che aspettiamo con grande interesse, oggi siamo qui per cercare di elencare i 5 possibili errori che potrebbe commettere Star Wars: Obi-Wan, e che dovrebbe assolutamente evitare. Iniziamo.

Eccessivo fanservice

Se si tratta di parlare dell’universo di Star Wars, molto spesso si sente di come i fan vengano coccolati dagli scrittori dei vari prodotti del franchise, tra momenti invocati a gran voce dagli appassionati e scene che strizzano l’occhio ai più esperti. Tuttavia, non sempre il fanservice è positivo, e il timore è sempre quello che si possa rovinare la continuity della saga nel tentativo di accontentare tutti.

Ritorni inverosimili

Anche questo argomento è ben conosciuto dalla fanbase di Star Wars, specialmente tra coloro che hanno trovato indigesto quanto visto in Episodio IX. Parlando di quale Jedi potrebbe aver salvato Grogu di The Mandalorian dall’Ordine 66, abbiamo citato alcuni Jedi (in particolare Mace Windu) che da tempo si vocifera potrebbero tornare prima o poi. Un rischio da scongiurare, sempre per mantenere intatta la continuity.

Poco rispetto dei personaggi della trilogia originale

Tra le paure peggiori che abbiamo c’è quella di un tentativo di ridimensionamento di quanto abbia significato Anakin Skywalker, o Darth Vader all’interno della saga. O ancora, è possibile che non venga trattato con la giusta importanza il percorso di Obi-Wan, che necessariamente sarà oscuro e pieno di risentimento dopo gli accadimenti di Episodio III.

Un’impronta disneyana troppo preponderante

Se abbiamo capito una cosa, da quando Disney ha ottenuto i diritti sul franchise di Star Wars, è che i suoi prodotti funzionano bene quando si sente poco la mano della casa di produzione di Topolino, mentre lo stesso non si può dire quando si sente troppo l’intervento Disney sul processo creativo. Speriamo che lo show incentrato su Obi-Wan Kenobi mantenga l’atmosfera dei film tra i quali si inserirà cronologicamente.

Rivedere sempre le stesse cose

Dopo svariati decenni, il pubblico ha già una conoscenza tale della saga da poter chiedere di non veder ripetute inutili lungaggini, come riassunti, eventi già visti in altri film o serie, e ogni cosa che non sia “originale”. Il rischio dell’avere a che fare con un prodotto fin troppo derivativo c’è, noi speriamo che la serie riesca a mantenersi interessante dall’inizio alla fine.

Mentre vi lasciamo al nostro speciale sulla figura di Luke Skywalker all’interno del franchise di Star Wars, ora la palla passa a voi: quali sono gli errori che la serie TV Star Wars: Obi-Wan Kenobi non dovrà commettere? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!