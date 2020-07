Obi-Wan e Anakin: in arrivo le action-figure definitive ispirate a The Clone Wars

Per molti passare dal live-action della trilogia prequel all'animazione in 3D della serie di Dave Filoni è sicuramente stato uno shock, soprattutto per lo stile tanto diverso dei personaggi. E se vi dicessimo che adesso è possibile unire la grafica della serie animata ai volti di Hayden Christensen ed Ewan McGregor?

Filoni, ormai riconosciuto come l'erede spirituale di George Lucas, ha lasciato la sua impronta nel franchise di Star Wars e sarà molto difficile eguagliare il lavoro fatto con The Clone Wars, che ha riscoperto la vena aurea del franchise e approfondito molti personaggi, per esigenze di tempo, solamente accennati nella saga cinematografica.

Ad omaggiare ancora un volta il lavoro del produttore e regista arriva la nuovissima collezione di action-figure targate Hot Toys che verrà distribuita in edizione limitata nei prossimi giorni. I designer e miniaturisti della major hanno ricreato in ogni minimo dettaglio, drappeggi compresi, i costumi di Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi visti in The Clone Wars, ma utilizzando fedelissime riproduzioni dei volti di Christensen e McGregor.

Nella gallery troverete le due statuine in dettaglio, mentre nei link evidenziati sopra il rimando al sito ufficiale che ne curerà la distribuzione: prezzi e data di lancio non sono ancora stati svelati, ma già a prima vista si capisce che sono pezzi davvero unici e dal collezione.

Intanto, continuano i lavori per l'attesissima Star Wars: Kenobi, che oltre al ritorno di McGregor nei panni del maestro Jedi potrebbe segnare il ritorno di Christensen in quelli di Skywalker.